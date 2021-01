Calendario Formula 1, per il Covid già salta la prima gara: cosa cambia (Di martedì 5 gennaio 2021) Il campionato 2021 di Formula 1 viene già colpito dal Covid. Il Calendario iridato infatti subisce le prime modifiche a 75 giorni dalla partenza. salta l’esordio in Australia, gp spostato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 5 gennaio 2021) Il campionato 2021 di1 viene già colpito dal. Iliridato infatti subisce le prime modifiche a 75 giorni dalla partenza.l’esordio in Australia, gp spostato… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Il calendario di 23 gare rischia di subire subito uno scombussolamento, #Melbourne potrebbe slittare in autunno h… - FormulaPassion : #F1 | Il calendario di 23 gare rischia di subire subito uno scombussolamento, #Melbourne potrebbe slittare in autun… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Calendario 2021, Australia in bilico - FormulaPassion : #F1 | Calendario 2021, Australia in bilico - automotorinews : ??Tutto ciò che c'è da sapere sul calendario 2021 di #Formula1 #F1 #1gennaio -