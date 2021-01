Calciomercato Roma: obiettivo Bernard (Di martedì 5 gennaio 2021) L’arrivo di Tiago Pinto nella Capitale è coinciso con l’apertura del Calciomercato e il nuovo direttore generale della Roma si è messo subito al lavoro. Servono infatti almeno un paio di innesti per puntare alla qualificazione in Champions. In cima alla lista, oltre a un terzino, c’è un esterno d’attacco, con Bernard sempre più vicino. Scambio Olsen-Bernard in vista? Bernard Duarte potrebbe arrivare alla Roma come contropartita di Olsen oppure in prestito. L’attaccante brasiliano ritroverebbe Fonseca, felice di poterlo riallenare dopo la parentesi allo Shakhtar Donetsk. Bernard ha detto sì alla Roma dopo aver parlato con l’allenatore giallorosso e ora il club capitolino sta trattando con l’Everton, che vuole riscattare Olsen. L’unico grande ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021) L’arrivo di Tiago Pinto nella Capitale è coinciso con l’apertura dele il nuovo direttore generale dellasi è messo subito al lavoro. Servono infatti almeno un paio di innesti per puntare alla qualificazione in Champions. In cima alla lista, oltre a un terzino, c’è un esterno d’attacco, consempre più vicino. Scambio Olsen-in vista?Duarte potrebbe arrivare allacome contropartita di Olsen oppure in prestito. L’attaccante brasiliano ritroverebbe Fonseca, felice di poterlo riallenare dopo la parentesi allo Shakhtar Donetsk.ha detto sì alladopo aver parlato con l’allenatore giallorosso e ora il club capitolino sta trattando con l’Everton, che vuole riscattare Olsen. L’unico grande ...

