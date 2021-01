Calciomercato Napoli – Il Napoli ha un interesse importante per il veronese Zaccagni

(Di martedì 5 gennaio 2021)– Mattiapiace molto a diverse squadre di serie A. Gli azzurri però sono in pole per centrocampista del Verona Ciro Venerato, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : Le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia (rifiutate) e la richiesta del Napoli: #Milik, gli aggiornamenti sul futu… - Glongari : #Napoli e #Milan al lavoro per #Zaccagni in vista della prossima stagione. Il gioiello dell’#HellasVerona ha molti… - Gazzetta_it : #calciomercato Il #Marsiglia piomba su #Milik e il #Napoli abbassa le pretese: sarà la volta buona?… - NMercato24 : La Fiorentina ha chiesto Malcuit al Napoli. #Calciomercato #5gennaio - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Obiettivi Napoli – Feyenoord, vicino il rinnovo di Senesi: pronto una maxi clauso… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Con Maradona va via il Calcio vero, quello fatto di uomini capaci di sbeffeggiare ... L’ha fatto con i tifosi, del Napoli e dell’Argentina, con i giornalisti, che hanno lucrato sulla sua gloria, con ...00 allo stadio “Maradona” di Napoli, è tra le partite di Serie A visibili in diretta streaming su Dazn. La piattaforma detiene anche per questa stagione i diritti di trasmissione di tre partite per ...