Calciomercato.it: il Napoli ha rifiutato ogni offerta dell'Atletico per Milik (Di martedì 5 gennaio 2021) Si è appena aperta la sessione del Calciomercato, ma del futuro di Arkadius Milik si parla oramai da mesi. Negli ultimi giorni le piste che erano ritenute maggiormente affidabili erano quelle del Marsiglia e dell'Atletico, ma, secondo quanto riferisce oggi Caliomercato.it, la trattativa con la squadra di Madrid si sarebbe fermata ancora prima di cominciare. Non sarà l'Atletico Madrid la prossima destinazione di Arkadiusz Milik. La trattativa tra le parti è saltata definitivamente Il Napoli avrebbe già comunicato all'attaccante e ai suoi rappresentanti di aver rifiutato tutte le offerte pervenute in questi giorni, ritenute troppo basse, senza alcun margine di trattativa. Resta invece in piedi la possibilità con il Marsiglia L'articolo ilNapolista.

