Calcio: mercato, per Papu Gomez ipotesi Inter, Juve e Mls (Di martedì 5 gennaio 2021) L'attaccante dell'Atalanta Papu Gomez, dopo i dissidi con il tecnico Gian Piero Gasperini, lascerà il club nerazzurro nonostante le scuse a Percassi per il suo comportamento. Al giocatore è Interessata l'Inter che però deve prima cedere un giocatore come Eriksen per poter fare un'offerta al club orobico, che chiede circa 10 milioni per il numero 10 che percepisce circa 3 milioni a stagione con i bonus. Anche alla Roma piace il giocatore, ma è complicato che l'Atalanta lo ceda ad una diretta concorrente per la zona Champions. Nelle ultime ore, a quanto apprende l'Adnkronos, si è Interessata al giocatore anche la Juventus. Ci sarebbe l'ipotesi di uno scambio con Federico Bernardeschi anche se c'è da convincere il giocatore bianconero non convito di lasciare Torino.

Alejandro Gomez ha chiarito nei giorni scorsi con Antonio Percassi, con cui c'era stato un diverbio dai toni molto accesi nelle scorse settimane, ma questo non dovrebbe interferire sul suo futuro. Il ...

Calciomercato Lazio: Vavro torna a Roma, non c’è l’accordo con il Genoa

Vavro torna alla Lazio: manca l’accordo con il Genoa per il passaggio del giocatore in rossoblù. I dettagli ...

