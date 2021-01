Calcio | Juventus | anche Cuadrado positivo al Covid-19

Leggi su oasport

(Di martedì 5 gennaio 2021) Altro caso di-19 nelle fila della. Se nella giornata di ieri il terzino sinistro Alex Sandro era risultatoal tampone, i bianconeri hanno riscontrato un secondo contagiato nel gruppo squadra nella persona di Juan. C’era effettivamente ansia dopo la positività di Alex Sandro, per il timore che qualche altro calciatore potesse essere contagiato, ed il colombiano è il primo caduto nella ‘trappola’. Ora lo staff bianconero è in attesa di sapere se possa esserci qualche altroalla malattia. Grossi guai dunque per Andrea Pirlo, che dovrà affrontare la sfida contro il Milan di domani 6 gennaio senza i suoi esterni titolari. A prendere il posto dipotrebbe essere Federico Chiesa, agendo da esterno a tutta fascia in un 3-4-1-2; a sinistra ...