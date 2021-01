Calcio femminile | la leggenda Marta annuncia il suo fidanzamento con la compagna Toni

(Di martedì 5 gennaio 2021) Ilfesteggia la storia d'amore dellariaVieira da Silva: la stella brasiliana, 34 anni e una delle migliori calciatrici della storia, hato su Instagram il suoufficiale con l'americanaDeion Pressley, suadi squadra nell'Orlando Pride. "Questo è un altro capitolo della storia che stiamo scrivendo insieme”, scrive sui social, con tanto di anello in bella mostra.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJn hv4l29K/" Golssip.

