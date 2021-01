Cagliari | i convocati di Di Francesco per il Benevento Prima chiamata per Nainggolan

(Di martedì 5 gennaio 2021) Eusebio Di, allenatore del, ha diramato la lista deiper la gara di domani alle 12,30 contro il. Ancora indisponibile Godin, fuori per squalifica Lykogiannis, i rossoblù ritrovano Pajac ma soprattutto registrano la “” convocazione, di Radja. Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.Difensori: Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Ceppitelli, Zappa, Boccia, Walukiewicz, Pajac.Centrocampisti:, Marin, Caligara, Nandez, Oliva.Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

