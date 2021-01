Cagliari-Benevento, i convocati di Eusebio Di Francesco: c’è Nainggolan, assente Godin (Di martedì 5 gennaio 2021) Nel giorno dell’Epifania la Serie A tornerà in campo per disputare la sedicesima giornata di Serie A 2020/2021 e, ad aprire i giochi, sarà il lunch match della Sardegna Arena tra Cagliari e Benevento. Il tecnico rossoblu Eusebio Di Francesco, in vista di questa importante sfida, ha diramato la lista dei convocati tra i quali figura il neo-acquisto Radja Nainggolan, mentre Diego Godin è ancora out per infortunio. Ecco l’elenco completo: Portieri: Aresti, Cragno, Vicario; Difensori: Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Ceppitelli, Zappa, Boccia, Walukiewicz, Pajac; Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Caligara, Nandez, Oliva; Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Nel giorno dell’Epifania la Serie A tornerà in campo per disputare la sedicesima giornata di Serie A 2020/2021 e, ad aprire i giochi, sarà il lunch match della Sardegna Arena tra. Il tecnico rossobluDi, in vista di questa importante sfida, ha diramato la lista deitra i quali figura il neo-acquisto Radja, mentre Diegoè ancora out per infortunio. Ecco l’elenco completo: Portieri: Aresti, Cragno, Vicario; Difensori: Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Ceppitelli, Zappa, Boccia, Walukiewicz, Pajac; Centrocampisti:, Marin, Caligara, Nandez, Oliva; Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil. SportFace.

Cagliari-Benevento, numeri e curiosità

