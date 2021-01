Burioni: 'Un milione di vaccinazioni a settimana si può come a Napoli nel '73 per il colera' (Di martedì 5 gennaio 2021) Il virologo Roberto Burioni, dell'università Vita Salute San Raffaele di Milano, chiede di accelerare i tempi della campagna vaccinale contro Covid-19: 'Nessun ritardo', rimarca a conclusione del post,... Leggi su globalist (Di martedì 5 gennaio 2021) Il virologo Roberto, dell'università Vita Salute San Raffaele di Milano, chiede di accelerare i tempi della campagna vaccinale contro Covid-19: 'Nessun ritardo', rimarca a conclusione del post,...

globalistIT : - grazia_noviello : RT @HuffPostItalia: Burioni: '1 milione di vaccinazioni a settimana si può. È successo a Napoli nel '73 per il colera' - infoitsalute : La provocazione di Burioni: possibile un milione di vaccini a settimana, «si fece nel ’73 a Napoli per il colera» - infoitsalute : Burioni: '1 milione di vaccinazioni a settimana si può. È successo a Napoli nel '73 per il colera' - infoitsalute : Burioni: 'A Napoli per il colera furono vaccinate 1 milione di persone in una settimana' -