Bufera ad Affari Tuoi | le parole di Paolantoni scatenano l’inferno

Bufera ad Affari Tuoi per via di una battuta di Francesco Paolantoni che si è trasformata in una vera e propria gaffe: il web infuriato Gli italiani, si sa, sono un popolo di tifosi e guai a toccargli il calcio. La fede calcistica che scorre nelle nostre vene è così forte, spesso anche troppo, che L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Affari Bufera ad Affari Tuoi, le parole Paolantoni scatenano l’inferno Yeslife Bufera su Flavio Briatore per il Capodanno: il dettaglio sul figlio scandalizza tutti

Flavio Briatore ha passtao il Capodanno con il figlio Nathan Falco a Dubai, ma con i due mancava la mamma del ragazzino. Come mai? La Gregoraci era impegnata a Roma con il Grande Fratello Vip. Lo ha f ...

VIDEO - Paolantoni: "Tifare Juventus è una malattia". Bufera sul web, tifosi bianconeri furiosi

Francesco Paolantoni, comico e attore napoletano, ha fatto infuriare i tifosi della Juventus per una sua battuta alla RAI.

