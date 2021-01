Brisgerton su Netflix raggiungerà 63 milioni di visualizzazione. The Mandalorian è la serie più piratata

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 5 gennaio 2021) Successo per Bridgerton, We Can Be Heroes e The Midnight Sky su. Thee The Boys lepiù scaricate Natale da record per, come al solito decisi e diffusi in modo autonomo e su cui nessuno ha un vero controllo. Insomma prendiamoli per quelli che sono visto anche che dal 2019misura le visualizzazioni su almeno 2 minuti visti di un determinato prodotto. Sulla base di queste sue metricheprevede che nei primi 28 giorni The Midnight Sky sarà visualizzato da 72di abbonati, Bridgerton da 63 e We can Be heroes da 44 (di cui già si parla di un sequel). Eha rivelato che la settimana dal 25 al 31 dicembre è stata la migliore di sempre sia livello di mese che di periodo festivo per ore totali di ...