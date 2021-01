Bridgerton: Simon Basset conquista le spettatrici (Di martedì 5 gennaio 2021) Simon Basset è Regè-Jean Page, l’amatissimo Duca di Hastings della serie Netflix Bridgerton: le spettatrici sono senza fiato Classe 1990, nato ad Harare (la capitale dello Zimbabwe), figlio di un’infermiera zimbabwese e di un predicatore britannico, attore di teatro, televisione e cinema. Lui è Regè-Jean Page, l’amatissimo Duca di Hastings della serie Netflix Bridgerton che sta facendo ‘impazzire’ gli utenti della piattaforma. Per tutti… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 5 gennaio 2021)è Regè-Jean Page, l’amatissimo Duca di Hastings della serie Netflix: lesono senza fiato Classe 1990, nato ad Harare (la capitale dello Zimbabwe), figlio di un’infermiera zimbabwese e di un predicatore britannico, attore di teatro, televisione e cinema. Lui è Regè-Jean Page, l’amatissimo Duca di Hastings della serie Netflixche sta facendo ‘impazzire’ gli utenti della piattaforma. Per tutti… L'articolo Corriere Nazionale.

CorrNazionale : Simon Basset è Regè-Jean Page, l’amatissimo Duca di Hastings della serie Netflix Bridgerton: le spettatrici sono se… - naacandido : Simon de Bridgerton é um grande gostoso - unabalenottera : Simon Non mi è dispiaciuto per niente ho amato la storia del padre e il rapporto con la Lady Danbury. Anche qui il… - unabalenottera : Daphne Non mi è piaciuta da subito, l’ho trovata sempre troppo perfetta e negli ultimi episodi di un egoismo incre… - ioverloved : @_sanssx @bridgerton Agahshshshshshahaha Simon is so hot -