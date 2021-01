Bradley Cooper | 46 anni da single | ma siamo certe che durerà poco

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 gennaio 2021) Classe 1975, segno zodiacale Capricorno (=sani principi, gran lavoratore), Bradley Cooper festeggia il 5 gennaio 46 anni. Con chi spegnerà le candeline l’affascinante attore americano di nascita, ma di origini italiane da parte di madre, irlandesi da parte di padre? Probabilmente il festeggiamento sarà molto intimo, con l’adorata mamma Gloria Campano, la quale in questi mesi di pandemia ha vissuto a casa di Bradley, iper protetta dal figlio, preoccupato della sua salute, essendo la signora sopra l’ottantina, dunque nella fascia a rischio. Con un primo matrimonio lampo con l’attrice Jennifer Esposito, rapidamente concluso dopo pochi mesi, Bradley Cooper è tornato single a fine 2019, quando ha chiuso la relazione con la top russa Irina Shayk, madre della sua unica figlia. Per il 46esimo compleanno dell’attore, noto per la sua tempra di ferro, per la sua generosità sul set e per l’essere rimasto con i piedi per terra, abbiamo deciso di dedicargli questo articolo, per ricordare tutti i motivi che ce lo fanno amare così follemente. Fortunata chi conquisterà il suo cuore, dato che – oltre all’inconfutabile physique du rôle – pare che Bradley Cooper abbia anche un gran bel carattere!