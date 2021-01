Botte da orbi sul treno Sant'Agata-Messina, in manette tre pluripregiudicati della provincia (Di martedì 5 gennaio 2021) La polizia ferroviaria di Messina ha arrestato 3 persone protagoniste di una rissa scoppiata a bordo di un treno regionale in servizio sulla tratta Sant’Agata di Militello – Messina. I tre, noncuranti... Leggi su feedpress.me (Di martedì 5 gennaio 2021) La polizia ferroviaria diha arrestato 3 persone protagoniste di una rissa scoppiata a bordo di unregionale in servizio sulla trattadi Militello –. I tre, noncuranti...

Tre persone sono state arrestate dalla Polfer in seguito ad una una rissa scoppiata a bordo di un treno regionale in servizio sulla tratta Sant’Agata di Militello-Messina. I tre, noncuranti della pres ...

