Bolzano, una frana si abbatte sull'Hotel Eberle: le immagini dall'alto – Il video (Di martedì 5 gennaio 2021) Una frana si è abbattuta sull'Hotel Eberle a Bolzano, distruggendo in parte la struttura. Sul posto sono presenti le squadre di soccorso e finora non ci sono notizie di feriti. Secondo il quotidiano il Dolomiti, i proprietari sarebbero riusciti a mettersi in salvo. Al momento del crollo ci sarebbero state sette persone all'interno dell'edificio. L'albergo si trova sulle pendici del Monte Tondo, circa 70 metri sopra la città di Bolzano, vicino alle famose passeggiate di Sant'Osvaldo. L'hotel era chiuso per le restrizioni anti-Covid L'Hotel Eberle era chiuso a causa delle restrizioni anti-Covid. Nelle scorse settimane nella zona di Bolzano si sono registrate precipitazioni oltre la media pluriennale. Da alcune settimane le passeggiate di Sant'Osvaldo, che terminano ...

