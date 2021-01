Bolzano | hotel travolto da frana | verifiche in corso dei Vigili del Fuoco

Leggi su ck12

(Di martedì 5 gennaio 2021), dei grossi massi rocciosi si sono staccati dal Monte Tondo e hanno distrutto parte della struttura L’albergo Eberle aè statoda una. La struttura è stata semidistrutta e sono indelleanche se non dovrebbero esserci vittime perché la parte coinvolta era chiusa. L’si trova ai piedi del Monte Tondo a una settantina di metri sopra la città non lontano delle famose passeggiate di Sant’Osvaldo. Immediato l’intervento deideldiche hanno girato foto e video dell’che è statoda “grossi massi”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> È morta Emilia De Biasi, ex parlamentare del ...