Bolzano, hotel travolto da frana: verifiche in corso dei Vigili del Fuoco – VIDEO (Di martedì 5 gennaio 2021) Bolzano, dei grossi massi rocciosi si sono staccati dal Monte Tondo e hanno distrutto parte della struttura L'albergo Eberle a Bolzano è stato travolto da una frana. La struttura è stata semidistrutta e sono in corso delle verifiche anche se non dovrebbero esserci vittime perché la parte coinvolta era chiusa in rispetto delle norme anti-covid. L'hotel si trova ai piedi del Monte Tondo a una settantina di metri sopra la città non lontano delle famose passeggiate di Sant'Osvaldo. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco di Bolzano che hanno girato foto e VIDEO dell'hotel che è stato travolto da "grossi massi".

