Bolzano, frana travolge un hotel: la struttura è parzialmente distrutta (Di martedì 5 gennaio 2021) Il maltempo ha causato molti danni ad una struttura alberghiera a Bolzano, l'hotel Eberle. La frana, staccatasi dal versante della montagna, ha travolto l'hotel danneggiandone un lato. Si scongiurano persone coinvolte. Maltempo a Bolzano: una frana colpisce l'hotel Eberle Oggi, 5 gennaio 2021, intorno alle ore 15, una frana di sassi ha danneggiato una parte della struttura alberghiera Eberle, ubicata a Bolzano. L'hotel si trova sui pendii del Monte Tondo, ad una settantina di metri sopra alla città alto-atesina, vicino ai celebri sentieri di Sant'Osvaldo. L'area è stata messa in sicurezza Immediato l'intervento della squadra di soccorso che si trova attualmente sul luogo ...

