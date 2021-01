Bolzano | frana su hotel Eberle - Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021), 5 gen. (Adnkronos) - Unasi è abbattuta sull'diintorno alle 15, distruggendolo in parte. Sul posto i soccorritori. Come mostrano alcune immagini scattate dalla funivia del Renon, il costone di roccia sovrastante l'si è sgretolato sopra una parte della struttura. L'albergo, che si trova nella zona di Sant'Osvaldo, era chiuso a causa dell'emergenza coronavirus ed è stato in parte distrutto dal costone rocciosoto, a quanto si apprende dai soccorritori. La circostanza fa ritenere che non ci siano persone coinvolte, anche se continuano le ricerche per escludere feriti o vittime. Tutta la zona è delimitata e monitorata, perché non si esclude che dal costone possano staccarsi altri pezzi di roccia. Era chiuso a causa ...