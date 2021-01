Bologna, per il rinforzo in attacco si guarda in serie B (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Bologna ha fatto un sondaggio per Torregrossa: Brescia al momento freddo davanti alle avances dei felsinei che cercano un attaccante Il Bologna pensa a Ernesto Torregrossa per rinforzare il proprio attacco. L’attaccante del Brescia tornerebbe così in serie A a distanza di pochi mesi dalla retrocessione patita con la compagine lombarda, che in questo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito serieAnews.com Tutte le Notizie della serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilha fatto un sondaggio per Torregrossa: Brescia al momento freddo davanti alle avances dei felsinei che cercano un attaccante Ilpensa a Ernesto Torregrossa per rinforzare il proprio. L’attaccante del Brescia tornerebbe così inA a distanza di pochi mesi dalla retrocessione patita con la compagine lombarda, che in questo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

reportrai3 : Strage di Bologna: cinque milioni di dollari dal capo della P2 Licio Gelli per finanziare i terroristi neri e compr… - reportrai3 : Lei ritiene che Ugo Sisti, il vecchio procuratore di Bologna, gli avesse dato una copertura in qualche modo a Paolo… - bancaetica : Lavora insieme a noi! Hai tempo fino al 17 gennaio per candidarti alla posizione Consulente di Filiale per le provi… - T_UDINESE_MONDO : RT @Udinese_1896: Ecco i bianconeri convocati da Mister Gotti per la trasferta di #Bologna ???? #BolognaUdinese #ForzaUdinese #AlèUdin ht… - serieAnews_com : ?? #Bologna tenta lo scippo al #Brescia ?? sondaggio per l'attaccante siciliano -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna per Bologna, un attaccante per Mihajlovic: Lammers o Pellegri Corriere dello Sport.it RIENTRA BIRAGHI, IN MEZZO PULGAR FAVORITO SU BORJA

Avanti con le stesse logiche sperando sia la stessa strada degli ultimi quattro turni. La Fiorentina arriva a Roma con tre pareggi e una vittoria alle spalle e anche se con il Bologna non ...

Revoca di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva bromoxynil

stdClass Object ( [id] => 1948 [pro_name] => Poliambulatorio Mendel [published] => 1 [approved] => 1 [agent_id] => 1913 [image] => [agent] => stdClass Object ( [id] => 1913 [agent_type] => 1 [name] => ...

Avanti con le stesse logiche sperando sia la stessa strada degli ultimi quattro turni. La Fiorentina arriva a Roma con tre pareggi e una vittoria alle spalle e anche se con il Bologna non ...stdClass Object ( [id] => 1948 [pro_name] => Poliambulatorio Mendel [published] => 1 [approved] => 1 [agent_id] => 1913 [image] => [agent] => stdClass Object ( [id] => 1913 [agent_type] => 1 [name] => ...