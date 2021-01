Bologna | La conferenza stampa di Mihajlovic: “Udinese squadra forte” (Di martedì 5 gennaio 2021) Alla viglia della sfida contro l’Udinese, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa. Il Bologna domani pomeriggio sfiderà l’Udinese al Dall’Ara per la giornata numero 16 della… L'articolo Bologna La conferenza stampa di Mihajlovic: “Udinese squadra forte” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 5 gennaio 2021) Alla viglia della sfida contro l’, l’allenatore delSinisaha parlato in. Ildomani pomeriggio sfiderà l’al Dall’Ara per la giornata numero 16 della… L'articoloLadi: “” proviene da Meteoweek.com.

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa la gara di domani pomeriggio contro l'Udinese.

Mihajlovic: «Cercheremo di cambiare il meno possibile, mi spiace per la squalifica di Dominguez perché a Firenze si è visto per la prima volta il ragazzo che abbiamo comprato» ...

