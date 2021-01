Bollettino vaccini Covid Italia | 5 gennaio 178939 vaccinati | oggi altre 470mila dosi

(Di martedì 5 gennaio 2021)anti-in, i dati di: 178.939somministrate, in arrivoda Pfizer. Polemiche sui ritardi

you_trend : ?? A partire da domani il bollettino quotidiano dei dati COVID curato da YouTrend conterrà anche il numero aggiornat… - ItaliaViva : Nel bollettino quotidiano sul Covid, con grande trasparenza, venga detto espressamente anche quanti vaccini vengono… - lorepregliasco : I dati sui vaccini, da oggi nel bollettino quotidiano YouTrend - Dome689 : RT @Open_gol: Lazio, Veneto, Piemonte e Toscana sono ai primi posti per dosi di vaccino somministrate. L'Italia è settima a livello interna… - Open_gol : Lazio, Veneto, Piemonte e Toscana sono ai primi posti per dosi di vaccino somministrate. L'Italia è settima a livel… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino vaccini

Dire

Tra i vettori più affidabili al mondo sia per i servizi a bordo che negli aeroporti c’è Qantas seguita da Qatar e New Zealand Airways ...Pubblicità. x. Coronavirus Italia: la situazione aggiornata relativa a morti, nuovi contagiati e guariti. Coronavirus, ecco il bollettino ufficiale della Protezione Civile per il giorno 5 Gennaio (tra ...