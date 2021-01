Bollettino oggi 5 gennaio: contagi, morti e guariti regione per regione (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus, regione per regione, aggiornato a martedì 5 gennaio. Questi i dati quotidiani diramati dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Altro giorno di analisi dei dati in Italia. Il Bollettino odierno fa registrare 15.378 nuovi contagi, 649 morti, 16.023 guariti, 135.106 tamponi, 2.569 (-10) ricoverati in terapia intensiva, 23.395 (+78) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -1.297 gli attualmente positivi per un totale di 569.161. IL Bollettino E I NUMERI regione PER regione DI MARTEDI’ 5 gennaio 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Ildell’emergenza Coronavirus,per, aggiornato a martedì 5. Questi i dati quotidiani diramati dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Altro giorno di analisi dei dati in Italia. Ilodierno fa registrare 15.378 nuovi, 649, 16.023, 135.106 tamponi, 2.569 (-10) ricoverati in terapia intensiva, 23.395 (+78) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -1.297 gli attualmente positivi per un totale di 569.161. ILE I NUMERIPERDI MARTEDI’ 52021 SportFace.

