Bollettino coronavirus Lombardia, dati 5 gennaio/ Cala rapporto test-positivi, 10.5% (Di martedì 5 gennaio 2021) Scopriamo il Bollettino coronavirus della Lombardia aggiornato ad oggi, martedì 5 gennaio 2021: quanti nuovi casi, vittime e dimessi nelle ultime 24 ore Leggi su ilsussidiario (Di martedì 5 gennaio 2021) Scopriamo ildellaaggiornato ad oggi, martedì 52021: quanti nuovi casi, vittime e dimessi nelle ultime 24 ore

Sono 337 i nuovi casi di coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, anticipato su Facebook dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Covid, lenta flessione dei casi a Viterbo: oggi 61 positivi e due decessi

Il Team operativo Coronavirus ha attivato le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa ...

