Bollettino Coronavirus del 5 Gennaio 2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) In data 5 Gennaio l'incremento nazionale dei casi è +0,70% (ieri +0,50%) con 2.181.619 contagiati totali, 1.536.129 dimissioni/guarigioni (+16.023) e 76.329 deceduti (+649); 569.161 infezioni in corso (-1.297). Elaborati 135.106 tamponi totali (ieri 77.993) con 54.512 casi testati (ieri 35.417); 15.378 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 11,38% (ieri 13,84% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 28,21% (ieri 30,49% – target 3%). Ricoverati con sintomi +378 (23.395); terapie intensive -10 (2.569) con 202 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.151; Lazio 1.719; Sicilia 1.576; Emilia Romagna 1.506; Lombardia 1.338; Puglia 1.081. In Lombardia curva +0,27% (ieri +0,17%) con 12.790 tamponi totali (ieri 8.161) e 4.611 casi testati (ieri 3.029); 1.338 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi totali 10,46% (ieri ...

