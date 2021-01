Body shaming contro Serena Williams, «Se avesse decenza, si ritirerebbe subito» (Di martedì 5 gennaio 2021) «Se lei avesse decenza, si ritirerebbe subito». Lei è Serena Williams e a pronunciare queste parole è un personaggio oscuro ai più, Ion Tiriac, rumeno arrivato a essere numero 8 al mondo nel tennis nel 1968 e poi imprenditore e manager di altri da Guillermo Vilas a Boris Becker. Adesso è presidente della Federtennis della Romania e proprietario del torneo di Madrid e non si risparmia quando deve dare la sua opinione che, in questo caso, sa di body shaming. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 gennaio 2021) «Se lei avesse decenza, si ritirerebbe subito». Lei è Serena Williams e a pronunciare queste parole è un personaggio oscuro ai più, Ion Tiriac, rumeno arrivato a essere numero 8 al mondo nel tennis nel 1968 e poi imprenditore e manager di altri da Guillermo Vilas a Boris Becker. Adesso è presidente della Federtennis della Romania e proprietario del torneo di Madrid e non si risparmia quando deve dare la sua opinione che, in questo caso, sa di body shaming.

