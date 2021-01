Boca Juniors | senti De Rossi | “In Italia stadi a pezzi e squadre inguardabili Sogno di allenare gli Xeneizes | Maradona…”

Leggi su mediagol

(Di martedì 5 gennaio 2021) Daniele Detorna sulla sua esperienza al.Maradona, il regalo di Fidel Castro: quella casa donata a l’Avana con decine di cimeli del ‘Pibe de Oro’L'ex capitano della Roma ha chiuso la propria carriera da calciatore aglidove è però rimasto solo qualche mese prima di tornare a casa dalla propria famiglia. L'ex centrocampista anche dell'campione del Mondo 2006, nel corso dell'intervista rilasciata a Olè, ha confermato di seguire ancora i gialloblu e che spera di poter tornare un giorno alla 'Bombonera' da allenatore.caption id="attachment 786027" align="aligncenter" width="1024" BUENOS AIRES, ARGENTINA - SEPTEMBER 01: Daniele Deoflooks on during a match between River Plate and...