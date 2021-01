Bill Gates non ha proposto al Pentagono «un vaccino che modifica la mente umana» (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 6 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare l’autenticità di un video pubblicato il 27 agosto 2020 su YouTube. Il video oggetto della nostra verifica dura in tutto poco più di 5 minuti e si apre con un testo che recita: «Il piano diabolico di Bill Gates» (minuto 0:13). Il video consiste in un sorta di presentazione, condotta tramite l’utilizzo di slide, e si concentra su quello che viene definito «il gene Vmat2». L’autore della presentazione non è riconoscibile (il suo nome non viene esplicitato e le inquadrature appaiono sfocate ed effettuate da lontano), ma secondo chi ha pubblicato il video sarebbe il filantropo e imprenditore americano Bill Gates. Mostrando alcuni dati, l’autore della presentazione spiega che il gene Vmat2 è associato nell’uomo ... Leggi su facta.news (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 6 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare l’autenticità di un video pubblicato il 27 agosto 2020 su YouTube. Il video oggetto della nostra verifica dura in tutto poco più di 5 minuti e si apre con un testo che recita: «Il piano diabolico di» (minuto 0:13). Il video consiste in un sorta di presentazione, condotta tramite l’utilizzo di slide, e si concentra su quello che viene definito «il gene Vmat2». L’autore della presentazione non è riconoscibile (il suo nome non viene esplicitato e le inquadrature appaiono sfocate ed effettuate da lontano), ma secondo chi ha pubblicato il video sarebbe il filantropo e imprenditore americano. Mostrando alcuni dati, l’autore della presentazione spiega che il gene Vmat2 è associato nell’uomo ...

matteograndi : Quelli che sentite non sono botti. È Bill Gates che sta facendo esplodere col 5G quelli che si sono fatti il vaccino. - BlackyV6 : @leztibette Mi sa che per alcuni genitori saremo sempre delle amebe stupide e senza capacità o abilità di sorta. A… - GloriaShankari : @lameduck1960 E questa è una bella domanda. Bill Gates nel passato ha previsto una pandemia o ha semplicemente racc… - FriulLibar : RT @AlessandroCere7: ?? Agnès Buzyn ex ministro della sanità nel primo governo #Macron che nascose l’arrivo della pandemia in #Francia sarà… - PaolaAnna8 : RT @Giampao62096071: @vincenz94704898 Grazie agli americani è stato sconfitto il nazismo.oggi grazie ai patrioti del Presidente @realDonald… -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Gates La Fondazione Gates: più sforzi per i vaccini e dà un contributo di 250 milioni di dollari Il Sole 24 ORE L'altra 'mission' del Barcellona: salvare i rifugiati

Non solo Champions e Lighe spagnole: quando il gol è promuovere i valori dello sport e assistere nella crescita i bambini ...

Da QAnon al 5G, le teorie del complotto proliferano nell'era digitale

Nel definire la sua Teoria sociale della cospirazione, Karl Popper individua l’essenza del complottismo nei versi di Omero : il potere degli dei è concepito ...

Non solo Champions e Lighe spagnole: quando il gol è promuovere i valori dello sport e assistere nella crescita i bambini ...Nel definire la sua Teoria sociale della cospirazione, Karl Popper individua l’essenza del complottismo nei versi di Omero : il potere degli dei è concepito ...