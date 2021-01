Biathlon | Dorothea Wierer e 111 punti da recuperare Si può fare! Neuner e Domracheva insegnano

Leggi su oasport

(Di martedì 5 gennaio 2021) Nella giornata di venerdì 8 gennaio, la Coppa del Mondo diricomincerà dopo la tradizionale pausa natalizia. Il teatro delle operazioni sarà Oberhof, in Germania, che ospiterà ben due tappe consecutive. Infatti, allo scopo di ridurre quanto più possibile gli spostamenti, si è deciso di disputare entrambi gli appuntamenti tedeschi nella medesima località. Il contesto non è mai stato particolarmente gradito da, la quale non è mai riuscita a imporsi sulle nevi della Turingia. Cionondimeno, in questo 2021 spezzare il tabù potrebbe essere imperativo se si vuole tenere viva la possibilità di conquistare la Sfera di cristallo. Per la prima volta dal 2018, l’azzurra comincia il nuovo anno solare senza il pettorale giallo, trovandosi costretta a inseguire le avversarie in classifica generale. Eppure, nonostante un ...