Bernaudo | “Il Governo usi la leva fiscale per far ripartire le imprese”

Leggi su dire

(Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – “Dopo una simile sciagura lo stato italiano deve concentrare tutte le risorse disponibili per far ripartire la produzione. Ma come può farlo, al netto della retorica? Utilizzando la leva fiscale. L’Italia è lo stato che tassa di più al mondo le attività produttive, a queste condizioni è impossibile ricostruire la nostra già debole economia”. Così in una nota Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti Italiani e candidato sindaco di Roma.