Bergamo, partita la vaccinazione anti Covid al Papa Giovanni XXIII (Di martedì 5 gennaio 2021) Bergamo, 5 gennaio 2021 - E' iniziata oggi al Papa Giovanni XXIII di Bergamo la campagna vaccinazioni contro il coronavirus. Ad essere vaccinati sono stati 150 operatori dell'ospedale tra medici, ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 5 gennaio 2021), 5 gennaio 2021 - E' iniziata oggi aldila campagna vaccinazioni contro il coronavirus. Ad essere vaccinati sono stati 150 operatori dell'ospedale tra medici, ...

qn_giorno : #Bergamo , partita la #vaccinazione anti Covid al Papa Giovanni XXIII - 610Rosso : @PinoVaccaro77 Bergamo dice delle verità è per questo che non piace agli interisti . Però ha ragione su molte cose… - MarzianoAnsioso : @elio33044815 @AntonelloAng Quelli che hanno accolto punti a tavolino siete stati voi, a Pisa e a Bergamo. Quest'ul… - megabasket : Bergamo vs Verona, la sintesi della partita - corrierebergamo : Coronavirus a Bergamo, partita la campagna vaccinale anche a Seriate -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo partita Coronavirus a Bergamo, partita la campagna vaccinale anche a Seriate Corriere Bergamo - Corriere della Sera Fratelli d'Italia: bocciato il bilancio del Teatro di Roma. Raggi e Bergamo chiariscano

"Da fonti interne risulterebbe essere stato bocciato dai revisori il bilancio del Teatro di Roma e inviato per verifiche alla Corte dei Conti.

I consigli per la 16ª giornata del fantacalcio: seconda parte

Nella 16ª giornata del fantacalcio spicca il big match tra Milan e Juventus, mentre l'Inter giocherà a Genova contro la Sampdoria.

"Da fonti interne risulterebbe essere stato bocciato dai revisori il bilancio del Teatro di Roma e inviato per verifiche alla Corte dei Conti.Nella 16ª giornata del fantacalcio spicca il big match tra Milan e Juventus, mentre l'Inter giocherà a Genova contro la Sampdoria.