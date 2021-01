Belgio, attaccante Anversa si presenta con maglia Anderlecht: non lo fanno entrare (FOTO) (Di martedì 5 gennaio 2021) È successo qualcosa di assurdo in Belgio. L’attaccante camerunense del Royal Antwerp, Didier Lamkel Zé, è andato come ogni giorno al centro sportivo per l’allenamento. Il problema però è che si è dimenticato di guardarsi allo specchio prima di uscire di casa. Il giocatore infatti si è presentato indossando la maglia dell’Anderlecht, eterni rivali del suo club di appartenenza. Nonostante il motivo fosse nel nome dietro alla maglia, dell’amico Yannick Bolasie, i dirigenti della società hanno deciso di non farlo entrare. Le FOTO di seguito ritraggono l’accaduto, in un misto tra il paradossale e il comico. Didier Lamkel Zé, futbolista del Royal Antwerp belga, se presentó ayer en el campo de entrenamiento con la camiseta del Anderlecht, ... Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) È successo qualcosa di assurdo in. L’camerunense del Royal Antwerp, Didier Lamkel Zé, è andato come ogni giorno al centro sportivo per l’allenamento. Il problema però è che si è dimenticato di guardarsi allo specchio prima di uscire di casa. Il giocatore infatti si èto indossando ladell’, eterni rivali del suo club di appartenenza. Nonostante il motivo fosse nel nome dietro alla, dell’amico Yannick Bolasie, i dirigenti della società hanno deciso di non farlo. Ledi seguito ritraggono l’accaduto, in un misto tra il paradossale e il comico. Didier Lamkel Zé, futbolista del Royal Antwerp belga, se presentó ayer en el campo de entrenamiento con la camiseta del, ...

