Belen e Antonio: presentazioni ufficiali (Di martedì 5 gennaio 2021) Belen Rodriguez sembra essere veramente innamorata di Antonio Spinalbese. A quanto pare, l’argentina fa sul serio, infatti ha conosciuto sia la madre e che la sorella dell’hairstylist. Belen e Antonio sono pazzi d’amore l’una per l’altro; da quando la loro storia è iniziata i due non si sono mai separati, e dopo un iniziale periodo d’incertezza hanno deciso di ufficializzare la loro storia d’amore e godersela al 100%. Da Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 5 gennaio 2021)Rodriguez sembra essere veramente innamorata diSpinalbese. A quanto pare, l’argentina fa sul serio, infatti ha conosciuto sia la madre e che la sorella dell’hairstylist.sono pazzi d’amore l’una per l’altro; da quando la loro storia è iniziata i due non si sono mai separati, e dopo un iniziale periodo d’incertezza hanno deciso dizzare la loro storia d’amore e godersela al 100%. Da Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : 2021: Belen inizia l’anno con il sorriso al fianco di Antonio Spinalbese - infoitcultura : Belen inizia l’anno insieme ad Antonio - infoitcultura : Belen e Antonio amore e follie sulla neve - infoitcultura : Belen Rodriguez, il fidanzato Antonio Spinalbese ha lasciato il lavoro per lei - infoitcultura : Belen ,ufficiale: Antonio Spinalbese in aspettativa per lei -