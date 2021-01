Beautiful, niente puntata il 6 gennaio: quanto dura la pausa (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 6 gennaio Beautiful non va in onda. quanto dura la terza ed ultima pausa invernale della soap opera americana. Beautiful scompare per l’ultima volta dai palinsesti Mediaset. Anche quest’anno gli affezionati fan della soap sono usciti incolumi dalla pausa invernale. Fortunatamente il periodo di stop è stato molto breve: anziché durare due settimane come L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 6non va in onda.la terza ed ultimainvernale della soap opera americana.scompare per l’ultima volta dai palinsesti Mediaset. Anche quest’anno gli affezionati fan della soap sono usciti incolumi dallainvernale. Fortunatamente il periodo di stop è stato molto breve: anzichére due settimane come L'articolo proviene da YesLife.it.

