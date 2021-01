Beautiful, anticipazioni USA: SUMMER NEWMAN arriva da Febbre d’amore, perché? (Di martedì 5 gennaio 2021) Come già vi avevamo annunciato, il 2021 di Beautiful, per quanto riguarda le puntate americane, si aprirà con un crossover con l’altra soap della CBS, Febbre d’amore. Quest’ultima, ambientata a Genoa City (fittizia cittadina del Wisconsin), ha accolto negli scorsi mesi Sally Spectra e la sua interprete Courtney Hope dopo la decisione di porre fine per il momento alle sue vicende nella Los Angeles dei Forrester. Come non succedeva da anni, le due soap ora si incroceranno in diversi episodi, quando – a caccia di informazioni sulla stilista – da Febbre arriverà SUMMER NEWMAN (l’attrice Hunter King). La ragazza, a capo della JVC, la sezione moda della Jabot Cosmetics, deciderà infatti di salire su un aereo per la California, con l’intenzione di indagare su eventuali scheletri nell’armadio ... Leggi su tvsoap (Di martedì 5 gennaio 2021) Come già vi avevamo annunciato, il 2021 di, per quanto riguarda le puntate americane, si aprirà con un crossover con l’altra soap della CBS,. Quest’ultima, ambientata a Genoa City (fittizia cittadina del Wisconsin), ha accolto negli scorsi mesi Sally Spectra e la sua interprete Courtney Hope dopo la decisione di porre fine per il momento alle sue vicende nella Los Angeles dei Forrester. Come non succedeva da anni, le due soap ora si incroceranno in diversi episodi, quando – a caccia di informazioni sulla stilista – daarriverà(l’attrice Hunter King). La ragazza, a capo della JVC, la sezione moda della Jabot Cosmetics, deciderà infatti di salire su un aereo per la California, con l’intenzione di indagare su eventuali scheletri nell’armadio ...

