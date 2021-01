Beautiful anticipazioni americane | Thomas ricatta Hope per avere Douglas

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 5 gennaio 2021)Forrester non si arrende! E ledirivelano che non si arrenderà così facilmente e continuerà a desiderare ditutta per se, fino a spingersi verso un punto di non ritorno. Infatti quando la Logan si presenterà per tentare di ottenere dal Forrester l’autorizzazione per diventare davvero la madre dinon perderà l’occasione per riprovarci con lei, arrivando addirittura a spaventarla molto. Trameancora ossessionato daSe pensavate che con la scoperta dello scambio di culle e del coinvolgimento di, quest’ultimo, avesse rinunciato alla Logan, vi state sbagliando! ...