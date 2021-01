Batman: Michael Keaton sarà il Bruce Wayne principale del DCEU nel film su Flash (Di martedì 5 gennaio 2021) A quanto pare, sarà proprio Michael Keaton a interpretare la principale incarnazione di Batman nel film su The Flash che prevede anche il ritorno della versione di Ben Affleck. Secondo quanto anticipato dal boss di DC films Walter Hamada, il principale Batman del DCEU in The Flash, a sorpresa, sarà Michael Keaton. Dopo aver interpretato il ruolo di Bruce Wayne tra il 1989 e il 1991 nei due capitoli diretti da Tim Burton, Batman e Batman Returns, Keaton si prepara a tornare nei panni del personaggio nel film standalone su ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 gennaio 2021) A quanto pare,proprioa interpretare laincarnazione dinelsu Theche prevede anche il ritorno della versione di Ben Affleck. Secondo quanto anticipato dal boss di DCs Walter Hamada, ildelin The, a sorpresa,. Dopo aver interpretato il ruolo ditra il 1989 e il 1991 nei due capitoli diretti da Tim Burton,Returns,si prepara a tornare nei panni del personaggio nelstandalone su ...

