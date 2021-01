“Basta una sola dose”. Presentato il vaccino italiano: “Efficace come Pfizer e Moderna”. Come funziona e cosa succede ora (Di martedì 5 gennaio 2021) È Efficace Come Pfizer e Moderna il vaccino italiano anti-Covid prodotto da ReiThera. Ad affermarlo Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Inmi Spallanzani di Roma, presentando all’Inmi i risultati della Fase 1 della sperimentazione del vaccino. “Abbiamo iniziato la sperimentazione del vaccino il 24 agosto e a 21 gironi non è stato osservato nessun evento avverso – ha sottolineato – Ci sono stati effetti indesiderati nel sito di iniezione, ma assolutamente rientrati senza la necessità di intervento medico e minori rispetto ai vaccini di Pfizer e Moderna”. “Il vaccino produce anticorpi neutralizzanti” rilevabili nel 92% delle persone vaccinate e “usato in emergenza ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Èilanti-Covid prodotto da ReiThera. Ad affermarlo Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Inmi Spallanzani di Roma, presentando all’Inmi i risultati della Fase 1 della sperimentazione del. “Abbiamo iniziato la sperimentazione delil 24 agosto e a 21 gironi non è stato osservato nessun evento avverso – ha sottolineato – Ci sono stati effetti indesiderati nel sito di iniezione, ma assolutamente rientrati senza la necessità di intervento medico e minori rispetto ai vaccini di”. “Ilproduce anticorpi neutralizzanti” rilevabili nel 92% delle persone vaccinate e “usato in emergenza ...

