Basket, Fortitudo Bologna eliminata dalla Champions League: decisivo il ko sul campo del Pinar Karsiyaka (Di martedì 5 gennaio 2021) Fortitudo Bologna fuori dall’Europa. Il verdetto giunge con due giornate di anticipo per gli emiliani, che nel quarto round della Basketball Champions League 2020-2021 perdono sul campo del Pinar Karsiyaka: i turchi si impongono infatti con il punteggio di 80-69 e decretano ufficialmente l’eliminazione della Effe. La squadra di Luca Dalmonte si presenta a Izmir fortemente rimaneggiata, ma riesce a tenere botta durante il primo quarto, chiuso sotto di sole due lunghezze (19-17). Il Pinar, però, accelera e dà una spallata importante nel secondo periodo di gioco, nel quale si presenta con un parziale di 7-0 ed è costante fino in fondo, andando all’intervallo avanti di dieci punti (41-31). La Fortitudo ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021)fuori dall’Europa. Il verdetto giunge con due giornate di anticipo per gli emiliani, che nel quarto round dellaball2020-2021 perdono suldel: i turchi si impongono infatti con il punteggio di 80-69 e decretano ufficialmente l’eliminazione della Effe. La squadra di Luca Dalmonte si presenta a Izmir fortemente rimaneggiata, ma riesce a tenere botta durante il primo quarto, chiuso sotto di sole due lunghezze (19-17). Il, però, accelera e dà una spallata importante nel secondo periodo di gioco, nel quale si presenta con un parziale di 7-0 ed è costante fino in fondo, andando all’intervallo avanti di dieci punti (41-31). La...

sportface2016 : #BasketballCL Pinar Karsiyaka-Fortitudo Bologna 80-69: cronaca e tabellino. Non basta l'orgoglio della Effe: arri… - zazoomblog : LIVE – Pinar Karsiyaka-Fortitudo Bologna 38-27 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Pinar… - BasketCity_net : - BasketCity_net : - Lantidotosocial : RT @DavideFuma: Dopo averla anche vista dal vivo a Desio, per @Eurosport_IT ho scritto della #Fortitudo Bologna, del cambio di rotta con co… -