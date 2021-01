Basket femminile, Matilde Villa: “Costa Masnaga, spero che arriveremo ai playoff. La maglia della Nazionale ti fa dare il meglio” (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Italia del Basket femminile sta scoprendo una giocatrice dal potenziale grande futuro. E’ Matilde Villa, sedicenne della Limonta Costa Masnaga che sta sorprendendo tutti in Serie A1: un gruppo giovane, ma che viaggia Costantemente nella lotta per le posizioni dalla quinta all’ottava, dietro il quartetto delle grandi che ha ormai preso il largo. Accanto alla realizzatrice e trascinatrice del club biancorosso, però, ci sono tanti altri lati da scoprire. Una parte di essi si trovano nell’intervista video qui proposta. Sulla prestazione da 36 punti contro Sassari con relative attenzioni: “Non me le aspettavo, Instagram a un certo punto stava per scoppiare, sono arrivate tantissime richieste, però hanno fatto molto piacere. Ovviamente c’era anche una ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Italia delsta scoprendo una giocatrice dal potenziale grande futuro. E’, sedicenneLimontache sta sorprendendo tutti in Serie A1: un gruppo giovane, ma che viaggiantemente nella lotta per le posizioni dalla quinta all’ottava, dietro il quartetto delle grandi che ha ormai preso il largo. Accanto alla realizzatrice e trascinatrice del club biancorosso, però, ci sono tanti altri lati da scoprire. Una parte di essi si trovano nell’intervista video qui proposta. Sulla prestazione da 36 punti contro Sassari con relative attenzioni: “Non me le aspettavo, Instagram a un certo punto stava per scoppiare, sono arrivate tantissime richieste, però hanno fatto molto piacere. Ovviamente c’era anche una ...

La Fip ha fatto richiesta ufficiale al Coni, rischia di restare ferma al palo la serie C femminile dove giocano le doriche Un fulmine a ciel sereno che in qualche maniera ha spiazzato alcune società.

