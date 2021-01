Basket, Champions League 2021: la Dinamo Sassari vola a Tenerife per staccare il pass per gli ottavi (Di martedì 5 gennaio 2021) Obiettivo ottavi di finale: questa è la missione della Dinamo Sassari in merito alla trasferta di domani sera sul campo dell’Iberostar Tenerife, incontro valido per la quinta giornata della Basketball Champions League 2020-2021. Dopo aver messo in cassaforte la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia con il successo di domenica contro Reggio Emilia (il quinto nelle ultime sei partite di campionato), il Banco di Sardegna è desideroso di fare due su due e centrare il pass per la fase successiva di Champions League con due giornate di anticipo. Per farlo “basterà” battere il Tenerife, squadra che condivide con i sardi il primato nel girone A della competizione targata FIBA Europe. ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) Obiettivodi finale: questa è la missione dellain merito alla trasferta di domani sera sul campo dell’Iberostar, incontro valido per la quinta giornata dellaball2020-. Dopo aver messo in cassaforte la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia con il successo di domenica contro Reggio Emilia (il quinto nelle ultime sei partite di campionato), il Banco di Sardegna è desideroso di fare due su due e centrare ilper la fase successiva dicon due giornate di anticipo. Per farlo “basterà” battere il, squadra che condivide con i sardi il primato nel girone A della competizione targata FIBA Europe. ...

AdolfoCrotti : @dunat_basket @IononDevo Io vedo solo un cercare di destabilizzare il tutto. Allora io ti rispetto perché mi ricord… - UnioneSarda : #Sardegna - Champions: la @dinamo_sassari a Tenerife per conquistare i playoff - BasketCity_net : - vivere_sardegna : Basket:dopo vittoria in Emilia Dinamo guarda alla Champions - AnsaSardegna : Basket:dopo vittoria in Emilia Dinamo guarda alla Champions. Sifa contro Tenerife mercoledì 6 #ANSA -