Bari, Minelli: “Ho sottovalutato il Covid, invece bisogna fare attenzione” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il difensore del Bari e prodotto del vivaio della Juventus, Alessandro Minelli, ha raccontato la sua battaglia con il Covid: "Tornare a giocare a calcio è stata una sensazione bellissima, sono contento e non vedevo l'ora. Ho sottovalutato il Covid, poi ci sono passato e oggi posso dire che è stata una brutta esperienza. Serve molta attenzione, è importante utilizzare tutte le precauzioni possibili. Ora ho voglia di tornare in campo - spiega il difensore a TeleBari - , ma sono stato fermo per un mese e devo rimettermi in condizione".caption id="attachment 1075425" align="alignnone" width="5011" Minelli, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 5 gennaio 2021) Il difensore dele prodotto del vivaio della Juventus, Alessandro, ha raccontato la sua battaglia con il: "Tornare a giocare a calcio è stata una sensazione bellissima, sono contento e non vedevo l'ora. Hoil, poi ci sono passato e oggi posso dire che è stata una brutta esperienza. Serve molta, è importante utilizzare tutte le precauzioni possibili. Ora ho voglia di tornare in campo - spiega il difensore a Tele- , ma sono stato fermo per un mese e devo rimettermi in condizione".caption id="attachment 1075425" align="alignnone" width="5011", getty/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Bari, Minelli: 'Ho sottovalutato il Covid, invece bisogna fare attenzione' - - Cucciolina96251 : RT @DiMarzio: #Bari, torna #Minelli: nuovo rinforzo in casa per il 2021 - ahmedaboazz : RT @junews24com: Minelli, buone nuove: c'è l'ok dei medici per il ritorno all'attività agonistica - - junews24com : Minelli, buone nuove: c'è l'ok dei medici per il ritorno all'attività agonistica - - DiMarzio : #Bari, torna #Minelli: nuovo rinforzo in casa per il 2021 -