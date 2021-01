Avanza il vaccino italiano, sufficiente una sola dose. Speranza: “Risultati incoraggianti” (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono incoraggianti i primi Risultati del vaccino sviluppato da ReiThera e sperimentato all’Istituto Spallanzani. Se si confermeranno i dati ottenuti finora avremo nei prossimi mesi un vaccino efficace e sicuro con una sola dose invece che con due dosi. Sarà prodotto interamente nel nostro Paese. È importante continuare ad investire sulla ricerca italiana e sulle sue eccellenze scientifiche”. Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sonoi primidelsviluppato da ReiThera e sperimentato all’Istituto Spallanzani. Se si confermeranno i dati ottenuti finora avremo nei prossimi mesi unefficace e sicuro con unainvece che con due dosi. Sarà prodotto interamente nel nostro Paese. È importante continuare ad investire sulla ricerca italiana e sulle sue eccellenze scientifiche”. Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

