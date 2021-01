Aurora Ramazzotti si lascia andare su mamma Michelle e papà Eros (Di martedì 5 gennaio 2021) Aurora Ramazzotti si lascia andare a ruota libera, con la schiettezza che la contraddistingue, in una lunga intervista del Corriere della Sera: da Goffredo a mamma, papà e fratellini. Ecco… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 5 gennaio 2021)sia ruota libera, con la schiettezza che la contraddistingue, in una lunga intervista del Corriere della Sera: da Goffredo ae fratellini. Ecco… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Laura37529689 : RT @LaviniaVentanni: Grande Fratello, è rimasta solo una persona da far entrare là dentro per Tommaso e quella persona si chiama Aurora Ram… - JessicaPrezzav1 : RT @LaviniaVentanni: Grande Fratello, è rimasta solo una persona da far entrare là dentro per Tommaso e quella persona si chiama Aurora Ram… - tommyzorziarmy : RT @LaviniaVentanni: Grande Fratello, è rimasta solo una persona da far entrare là dentro per Tommaso e quella persona si chiama Aurora Ram… - FlavioLapi7 : @GrandeFratello Tommaso Zorzi ma la Aurora Ramazzotti la vedi ancora quando uscirai - PasqualeMarro : Aurora Ramazzotti si apre ai suoi fan: “Ho perso tante persone” -