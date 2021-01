Attimi di follia a Casandrino, minaccia di far saltare in aria palazzo con bombola del gas: arrestato 41enne (Di martedì 5 gennaio 2021) Attimi di follia a Casandrino. Un uomo ha prima minacciato di far saltare in aria casa con una bombola del gas, poi ha colpito e minacciato i carabinieri. I militari della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per evasione, violenza, resistenza e minacce a p.u. Arcangelo Verde, 41enne di Casandrino già sottoposto ai domiciliari. Arresto a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 5 gennaio 2021)di. Un uomo ha primato di farincasa con unadel gas, poi ha colpito eto i carabinieri. I militari della stazione di Frattamaggiore hannoper evasione, violenza, resistenza e minacce a p.u. Arcangelo Verde,digià sottoposto ai domiciliari. Arresto a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

