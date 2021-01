Atalanta-Parma | Liverani “Match proibitivo sulla carta | voglio una squadra compatta Mercato? Ecco cosa penso”

Leggi su mediagol

(Di martedì 5 gennaio 2021) Giornata di conferenza pre gara anche per Fabio.Il tecnico gialloblù, in conferenza stampa, ha presentato la gara del "Gewiss Stadium" dove ilsarà impegnato in una trasferta difficilissima contro l', reduce dal pokerissimo rifilato al Sassuolo nel turno precedente. Momento sicuramente delicato per i ducali, fermi in classifica a quota dodici punti e con il presidente Kyle Krause che nella giornata di ieri ha dovuto incontrare due volte la dirigenza gialloblù per decidere le sorti del tecnico Fabio. Decisione che lo stesso Krause ha preso nel pomeriggio di ieri (lunedì, ndr) rinnovando la fiducia all'ex tecnico del Lecce., fiducia a: l’ex Palermo guiderà i ducali contro l’Di seguito le dichiarazioni del mister dei ...