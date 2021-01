Atalanta | Papu Gomez ha la Juventus nella testa mentre si allena Video

Leggi su itasportpress

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il mercato invernale si è aperto e il nome più gettonato è quello del. Per l'argentino c'è l'inserimento dellama l'ex Catania non perde la tranquillità e sia Zingonia. Attraverso le sue stories sul proprio profilo Instagram ufficiale, si ritraefamento da solo e dopo le ripetute, depositaporticina il pallone in rete. ITA Sport Press.