Atalanta, Mæhle ha scelto il suo nuovo numero di maglia – FOTO (Di martedì 5 gennaio 2021) Joakim Mæhle ha scelto il numero di maglia con cui vivrà la sua avventura con la maglia dell'Atalanta. Ecco la decisione del danese Nella giornata di ieri l'Atalanta ha ufficializzato l'acquisto di Joakim Mæhle, difensore danese arrivato a titolo definitivo dal Genk. Oggi è arrivata la conferma di quello che sarà il suo numero di maglia. Mæhle vestirà la maglia numero 3, ereditandola da Mattia Caldara che in questa stagione veste il numero 13. Buona giornata dal nostro nuovo #3! ?Have a ???? day!?#WelcomeMæhle #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/TzYdryFW7g — Atalanta B.C.

Atalanta_BC : Ora è ufficiale: Joakim #Mæhle è un nuovo giocatore dell'Atalanta! ?? Velkommen Joakim! ?????? Now it's official: Joak… - Atalanta_BC : #Atalanta comunica di aver raggiunto con il @KRCGenkofficial un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di… - ParmaLiveTweet : Atalanta, Maehle: 'Squadra fantastica che gioca un calcio offensivo' - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #Atalanta, #Mæhle: 'Squadra appassionata e offensiva, entusiasta di essere qui'. #SportMediaset - ansacalciosport : Atalanta, Maehle: 'Squadra appassionata e offensiva'. Il danese si presenta: 'E' stata la scelta giusta' | #ANSA -

