Atalanta | Gasperini | ' Ilicic può tirare meglio | ma è tornato a divertirsi'

“Stiamo recuperando tutti, anche Mario è già in recupero”. Beh, i giocatori bravi ci mettono meno tempo, poi la Serie A non è facile. Lo dice Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, in confere ...L’Atalanta ha vinto entrambi i precedenti in Serie A TIM contro il Benevento: 1-0 nel novembre 2017 a Bergamo e 3-0 nell’aprile 2018 al Ciro Vigorito. La squadra di Gasperini ha tenuto la porta inviol ...